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Μη διαθέσιμο πλέον
Blade 2
21,5" (54,6 εκ.)
Οθόνη Full HD
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Η νέα σειρά οθονών της Philips αξιοποιεί την τεχνολογία των εξαιρετικά λεπτών LED τελευταίας γενιάς, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτά σχέδια σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η λεπτή σχεδίαση δεν χαρίζει απλώς πιο κομψή εμφάνιση στις οθόνες, αλλά εξοικονομεί και χώρο στο γραφείο!
5.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED