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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
21,5" (54,6 εκ.)
Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.1
από 5
23
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight