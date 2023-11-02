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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

226V4LAB/00

4.1

| (23) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

με στερεοφωνικά ηχεία

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 21,5" (54,6 εκ.)

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο

Οθόνη Full HD 16:9, για την καλύτερη εμπειρία προβολής

Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

23

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.