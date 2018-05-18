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Μη διαθέσιμο πλέον
226E9QSB/00
Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο
Αυτή η στιλάτη και εκθαμβωτική οθόνη σάς προσφέρει την καλύτερη θέαση πέρα από κάθε όριο. Η ευρεία προβολή σάς επιτρέπει να απολαύσετε την ίδια ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης. Επίσης, η εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της οθόνης μειώνει την κόπωση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.
E Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι συσκευασίες αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας. Η αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη Philips στη διεύθυνση http://www.asimpleswitch.com/global/.
Κριτικές
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.