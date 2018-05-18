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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

226E9QSB/00

Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο

Αυτή η στιλάτη και εκθαμβωτική οθόνη σάς προσφέρει την καλύτερη θέαση πέρα από κάθε όριο. Η ευρεία προβολή σάς επιτρέπει να απολαύσετε την ίδια ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης. Επίσης, η εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της οθόνης μειώνει την κόπωση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

Οικολογικά υλικά που πληρούν τα κύρια διεθνή πρότυπα

Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι συσκευασίες αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας. Η αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη Philips στη διεύθυνση http://www.asimpleswitch.com/global/.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.