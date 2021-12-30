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Μη διαθέσιμο πλέον
226E9QHAB/00
Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο
Αυτή η στιλάτη και εκθαμβωτική οθόνη σάς προσφέρει την καλύτερη θέαση πέρα από κάθε όριο. Η ευρεία προβολή σάς επιτρέπει να απολαύσετε την ίδια ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης. Επίσης, η εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της οθόνης μειώνει την κόπωση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.
E Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
3.6
από 5
14
Κριτικές
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Πλεονεκτήματα
Easy set up and clear flicker free image.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226E9QHAB LCD monitor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.