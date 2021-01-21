2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
226E9QDSB/00
Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο
Αυτή η στιλάτη και εκθαμβωτική οθόνη σάς προσφέρει την καλύτερη θέαση πέρα από κάθε όριο. Η ευρεία προβολή σάς επιτρέπει να απολαύσετε την ίδια ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης. Επίσης, η εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της οθόνης μειώνει την κόπωση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.
E Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
3.4
από 5
28
Κριτικές
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
dimitrisjack
03/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλά χρωματα
Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα
Πλεονεκτήματα
Δεν υπάρχει πλαίσιο
Μειονεκτήματα
Η βάση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.