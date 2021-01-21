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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

226E9QDSB/00

3.4

| (28) Κριτικές

Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο

Αυτή η στιλάτη και εκθαμβωτική οθόνη σάς προσφέρει την καλύτερη θέαση πέρα από κάθε όριο. Η ευρεία προβολή σάς επιτρέπει να απολαύσετε την ίδια ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης. Επίσης, η εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της οθόνης μειώνει την κόπωση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ολοζώντανες και ευκρινείς λεπτομέρειες, πέρα από κάθε όριο

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Απρόσκοπτα ομαλό παιχνίδι με την τεχνολογία AMD FreeSync™

Απρόσκοπτα ομαλό παιχνίδι με την τεχνολογία AMD FreeSync™

Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

28

Κριτικές

21/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά

Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21

03/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλά χρωματα

Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα

Πλεονεκτήματα

Δεν υπάρχει πλαίσιο

Μειονεκτήματα

Η βάση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  5. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.