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  • Οθόνη LCD με SmartControl Lite
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  • Οθόνη LCD με SmartControl Lite
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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Κριτικές

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

22

Κριτικές

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

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Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

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Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

20/04/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Prodotto eccellente

Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

29/03/2021

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Πλεονεκτήματα

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Μειονεκτήματα

Una salida de audio?

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Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-29

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-29

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.