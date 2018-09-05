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Μη διαθέσιμο πλέον
223V5LHSB2/00
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
3.4
από 5
22
Κριτικές
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Giamus61
20/04/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Prodotto eccellente
Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Sator
29/03/2021
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Πλεονεκτήματα
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Μειονεκτήματα
Una salida de audio?
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-29