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B Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.
Σε περιβάλλοντα που δεν είναι ιδανικά, χρειάζεστε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα. Η βαθμολογία Ingress Protection (IP) καθορίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC/EN 60529 και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των επιπέδων σφράγισης των ηλεκτρικών διατάξεων έναντι εισβολής από ξένα σώματα και υγρασία. Αυτή η οθόνη Philips πληροί τις διεθνείς αξιολογήσεις IP για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κι έτσι είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Πλεονεκτήματα
Great touch screen
Μειονεκτήματα
Poor sound.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Πλεονεκτήματα
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Μειονεκτήματα
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Υλικό και πάχος γαντιού: νιτρίλιο (0,15 χιλ.), βαμβάκι (0,31 χιλ.), CPE (0,03 χιλ.), PVC (0,12 χιλ.)
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στη λειτουργία αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "SmoothTouch" στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.