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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αξιόπιστη και απαραίτητη

Η οθόνη S Line προσφέρει επιχειρηματική αποδοτικότητα. Λειτουργίες, όπως τα Flicker-free και LowBlue παρέχουν ξεκούραστη προβολή για τα μάτια σας και αυξάνουν την παραγωγικότητά σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

για την επιχειρηματική αποδοτικότητα

Αξιόπιστη και απαραίτητη

  • S Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.8

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/12/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI

CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-23

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Πλεονεκτήματα

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Μειονεκτήματα

keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-01

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  3. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.