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Μη διαθέσιμο πλέον
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Η οθόνη S Line προσφέρει επιχειρηματική αποδοτικότητα. Λειτουργίες, όπως τα Flicker-free και LowBlue παρέχουν ξεκούραστη προβολή για τα μάτια σας και αυξάνουν την παραγωγικότητά σας.
S Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
4.8
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-23
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Πλεονεκτήματα
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Μειονεκτήματα
keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221S8LDAB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-01
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.