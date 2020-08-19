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Μη διαθέσιμο πλέον
Ευκρινής εικόνα, κορυφαία απόδοση
Ολοκληρώστε τις πιο σημαντικές εργασίες σας στην οθόνη Full HD 22" της Philips. Η Full HD εξαιρετικής ευκρίνειας σάς παρέχει το χώρο και την καθαρότητα που χρειάζεστε για την προβολή των εργασιών σας. Λειτουργίες, όπως η προσαρμογή ύψους, τα Flicker-free και LowBlue παρέχουν ξεκούραστη προβολή για τα μάτια σας.
B Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Πλεονεκτήματα
Resolution and brand
Μειονεκτήματα
MacPro adaptor needed
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221B8LHEB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221B8LHEB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-19
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.