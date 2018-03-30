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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
47 εκ. (18,5")
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED