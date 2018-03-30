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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

με στερεοφωνικά ηχεία

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 47 εκ. (18,5")

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.