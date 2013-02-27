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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Είναι απόλαυση να χρησιμοποιείτε αυτήν την πανέμορφη, λεπτή οθόνη. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία βελτιώνουν την εμπειρία πολυμέσων. Μια εξαιρετική επιλογή!
V Line
47 εκ. (18,5")
Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.
4.1
από 5
15
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB LED monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB LED monitor
Cemut
16/05/2012
Italia
Ottimo monitor!
Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED
Dhyan
15/05/2012
Italia
Ottimo rapporto qualita' prezzo
Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED