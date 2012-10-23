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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Είναι απόλαυση να χρησιμοποιείτε αυτήν την πανέμορφη, λεπτή οθόνη. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία βελτιώνουν την εμπειρία πολυμέσων. Μια εξαιρετική επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 47 εκ. (18,5")

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για να ταιριάζει με κάθε τρόπο ζωής

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Λεπτός, ελκυστικός σχεδιασμός με γυαλιστερές πινελιές

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

14

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

un eccellente prodotto

Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.