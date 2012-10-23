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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Είναι απόλαυση να χρησιμοποιείτε αυτήν την πανέμορφη, λεπτή οθόνη. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία βελτιώνουν την εμπειρία πολυμέσων. Μια εξαιρετική επιλογή!
V Line
47 εκ. (18,5")
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.3
από 5
14
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
frankie57
08/09/2013
Italia
un eccellente prodotto
Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED