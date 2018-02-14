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Μη διαθέσιμο πλέον
Κομψή οθόνη LED με φυσικά χρώματα
Αυτή η εκλεπτυσμένη οθόνη 196E3 Full HD LED με στοιχεία ελέγχου αφής, τεχνολογίες SmartContrast και SmartImage Lite ικανοποιεί απόλυτα κάθε ανάγκη σας.
E Line
19" (41,8 εκ.)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Ένα κομψό, χαριτωμένο σχέδιο που συμπληρώνει την επίπλωση του σπιτιού σας σε οποιοδήποτε δωμάτιο.
Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.
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4.7
από 5
13
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
salvolombardo80
14/02/2018
Italia
Semplicemente ECCEZIONALE!!!
Se dovessi definire il mio acquisto con una sola parola, userei di sicuro quella che ho scritto nella sintesi, ovvero ECCEZIONALE... Ebbene si, mi sto trovando più che bene con il mio nuovo schermo Philips.... Funziona benissimo e si vede da Dio.... Eccellente davvero, complimenti alla Philips che realizza prodotti davvero SUPER....
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Η αξιολογηση έγινε για 273E3LSB LED monitor
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iFab
19/05/2013
Italia
wow
prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista. Sottile, con audio e video ottimi. Materiali di qualità. L'unico difetto, se lo vogliamo proprio trovare, è il design "solo" da 4 stelle: carino si, ma non da far girare la testa. I tasti touch sono una bella chicca; se solo avessero avuto la retroilluminazione. Infine peccato solo per l'unica uscita HDMI: sarebbe stato perfetto (data la tipologia di monitor) averne almeno 2.
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Sergio962
18/11/2012
Italia
Ottimo monitor
Rapporto qualità prezzo imbattibile. Da comprare. Colori veramente belli e immagini definite.
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Η αξιολογηση έγινε για 273E3LSB LED monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3LSB LED monitor