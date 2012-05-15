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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LED

190EL1SB/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1.000.000:1. Με διπλές εισόδους, φυσικά χρώματα, λειτουργία SmartContrast και γυαλιστερό φινίρισμα, η 190EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες

Δείτε όλα τα οφέλη

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

  • 19''w (48,3 εκ.) E-line

  • 1440x900 HD+

Γυαλιστερό φινίρισμα για να βελτιώσετε τη διακόσμησή σας

Όμορφο και κομψό γυαλιστερό φινίρισμα που ταιριάζει και συμπληρώνει την διακόσμησή σας.

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

Με δυνατότητα προβολής περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας

H οθόνη υψηλής ευκρίνειας είναι μια συσκευή προβολής σχεδιασμένη να αποδίδει την εξαιρετική ποιότητα των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και να επιτρέπει τη σύνδεση με πηγές HD, όπως set-top box HD. Μια οθόνη HD προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την προοδευτική σάρωση, πληροί τα αυστηρά πρότυπα για τις οθόνες HD που προβάλλουν σήματα υψηλής ευκρίνειας κορυφαίας ποιότητας εικόνας μέσω γενικής σύνδεσης αναλογικών σημάτων VGA ή συνδέσεων ψηφιακού σήματος DVI χωρίς συμπίεση, και υποστηρίζει το πρωτόκολλο HDCP. Λαμβάνει σήματα των 720p (1280x720p στα 50 και 60 Hz προοδευτικής σάρωσης) και 1080i (1920x1080i στα 50 και 60 Hz πεπλεγμένης σάρωσης).

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.