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Μη διαθέσιμο πλέον
Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!
Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1.000.000:1. Με διπλές εισόδους, φυσικά χρώματα, λειτουργία SmartContrast και γυαλιστερό φινίρισμα, η 190EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες
19''w (48,3 εκ.) E-line
1440x900 HD+
Όμορφο και κομψό γυαλιστερό φινίρισμα που ταιριάζει και συμπληρώνει την διακόσμησή σας.
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
H οθόνη υψηλής ευκρίνειας είναι μια συσκευή προβολής σχεδιασμένη να αποδίδει την εξαιρετική ποιότητα των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και να επιτρέπει τη σύνδεση με πηγές HD, όπως set-top box HD. Μια οθόνη HD προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την προοδευτική σάρωση, πληροί τα αυστηρά πρότυπα για τις οθόνες HD που προβάλλουν σήματα υψηλής ευκρίνειας κορυφαίας ποιότητας εικόνας μέσω γενικής σύνδεσης αναλογικών σημάτων VGA ή συνδέσεων ψηφιακού σήματος DVI χωρίς συμπίεση, και υποστηρίζει το πρωτόκολλο HDCP. Λαμβάνει σήματα των 720p (1280x720p στα 50 και 60 Hz προοδευτικής σάρωσης) και 1080i (1920x1080i στα 50 και 60 Hz πεπλεγμένης σάρωσης).
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5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor