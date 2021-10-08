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  • Energy Label Europe D
    Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch

MonitorΟθόνη LCD με SmoothTouch

172B9T/00

4
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
Μια στιβαρή οθόνη αφής με αντοχή στο νερό και στη σκόνη για ευέλικτη χρήση παντού, και μια αρθρωτή βάση που λυγίζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σας προσφέρει απλή και πανέξυπνη χρήση σε όλες τις εφαρμογές, ενώ αυξάνει ιδιαίτερα την παραγωγικότητά σας.
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Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch

  • B Line

  • 43,2 εκ. (17")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση

Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση

Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.

Η μπροστινή επιφάνεια της οθόνης πληροί το πρότυπο IP65 για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Η μπροστινή επιφάνεια της οθόνης πληροί το πρότυπο IP65 για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Σε περιβάλλοντα που δεν είναι ιδανικά, χρειάζεστε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα. Η βαθμολογία Ingress Protection (IP) καθορίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC/EN 60529 και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των επιπέδων σφράγισης των ηλεκτρικών διατάξεων έναντι εισβολής από ξένα σώματα και υγρασία. Αυτή η οθόνη Philips πληροί τις διεθνείς αξιολογήσεις IP για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κι έτσι είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα.

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Πλεονεκτήματα

Great touch screen

Μειονεκτήματα

Poor sound.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Πλεονεκτήματα

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Μειονεκτήματα

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. Υλικό και πάχος γαντιού: νιτρίλιο (0,15 χιλ.), βαμβάκι (0,31 χιλ.), CPE (0,03 χιλ.), PVC (0,12 χιλ.)

  3. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στη λειτουργία αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "SmoothTouch" στο εγχειρίδιο χρήσης.

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  7. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  8. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.