Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία

Μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη άνεση προβολής! Προβάλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με ποιότητα υψηλής πυκνότητας pixel και τέλειο ψηφιακό χρώμα χάρη στο PhotoFrame 10FF2CMW της Philips - τώρα με δύο ειδικά πλαίσια για αλλαγή ρυθμού ή για αλλαγή ανάλογα με την εποχή.