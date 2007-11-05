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Μη διαθέσιμο πλέον
10FF2CMW/00
Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία
Μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη άνεση προβολής! Προβάλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με ποιότητα υψηλής πυκνότητας pixel και τέλειο ψηφιακό χρώμα χάρη στο PhotoFrame 10FF2CMW της Philips - τώρα με δύο ειδικά πλαίσια για αλλαγή ρυθμού ή για αλλαγή ανάλογα με την εποχή.
Οθόνη LCD 25,9 εκ. (10,2")
Περ. προβολής 23,9 εκ. (9,4")
Τα μοντέρνα πλαίσια αποτελούν καλλιτεχνικές δημιουργίες που αλλάζουν εύκολα και κουμπώνουν στο Photo Frame για αλλαγή ρυθμού ή αντιστοίχηση στη διακόσμηση του δωματίου σας.
Η τροφοδοσία με ρεύμα ή μπαταρία σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε το PhotoFrame απλά με ρεύμα, ή ασύρματα, με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Τα ειδικά πλαίσια αποτελούν πολυτελείς δημιουργίες σε βουρτσισμένο αλουμίνιο και βαθύ μαόνι που μπορείτε να προσαρτήσετε στο Photo Frame για αλλαγή ρυθμού ή αντιστοίχηση στη διακόσμηση του δωματίου σας.
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