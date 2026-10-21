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Οικιακά αξεσουάρ

Αξεσουάρ μπλέντερ χειρός (5)

1–5 από 5 αποτελέσματα
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Αξεσουάρ μπλέντερ χειρός

  • Philips Avance Collection
  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Εξάρτημα για μίξερ

HR1962/92
  • Εξάρτημα για τα HR167x και HR168x
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  • Philips Κόφτης 3000 Series
  • Philips Κόφτης 3000 Series
  • Philips Κόφτης 3000 Series
  • Philips Κόφτης 3000 Series
  • Philips Κόφτης 3000 Series
  • Philips Κόφτης 3000 Series

Philips Κόφτης 3000 Series
Κόφτης

HR1502/00
  • Κορυφαία απόδοση κοπής χάρη στην τεχνολογία PowerChop
  • Γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα χάρη στον κινητήρα 500W
  • Ετοιμάστε τα αγαπημένα σας ντιπ και σάλτσες στο μπολ 2L
  • Ελέγξτε το αποτέλεσμα με τις 2 ρυθμίσεις ταχύτητας
  • Το δοχείο και οι λεπίδες πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
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  • Philips Κόφτης σειράς 3000
  • Philips Κόφτης σειράς 3000
  • Philips Κόφτης σειράς 3000
  • Philips Κόφτης σειράς 3000
  • Philips Κόφτης σειράς 3000
  • Philips Κόφτης σειράς 3000

Philips Κόφτης σειράς 3000
Κόφτης

HR1501/00
  • Κορυφαία απόδοση κοπής χάρη στην τεχνολογία PowerChop
  • Γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα με το μοτέρ 450 W
  • Ετοιμάστε τα αγαπημένα σας ντιπ και τις σάλτσες στο δοχείο 1 L
  • Ελέγξτε το αποτέλεσμα με τις 2 ρυθμίσεις ταχύτητας
  • Το δοχείο και οι λεπίδες πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
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  • Philips Avance Collection
  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Εξάρτημα για χτύπημα

HR1961/92
  • Εξάρτημα για τα HR167x και HR168x
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  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Πολτοποιητής

HR1965/92
  • Εξάρτημα για τα HR167x και HR168x
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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.