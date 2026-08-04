Υποστήριξη Philips Εγγύηση της Philips για την Προσωπική Φροντίδα

Υποστήριξη Philips

Ανδρικό ξύρισμα & περιποίηση - Γυναικεία ομορφιά - Οδοντόβουρτσες Sonicare & airfloss - Φωτοθεραπεία / φώτα αφύπνισης

Όλα τα προϊόντα του τομέα Philips Consumer Lifestyle είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα, παρέχοντας επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ευκολία στη χρήση και στην

εγκατάσταση. Στην περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν σας ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η Philips Consumer Lifestyle, στο εφεξής αναφερόμενη ως “Philips”, θα φροντίσει για την επισκευή του προϊόντος στη χώρα χρήσης του. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η χώρα που αναφέρεται στην αρχή της σελίδας είναι ίδια με τη χώρα στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Αν όχι,

παρακαλούμε επιλέξτε τη σωστή χώρα από την πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας, επιλέξτε το προϊόν σας και ξαναδιαβάστε την πολιτική εγγύησης.

Τα θεσμοθετημένα δικαιώματα σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Πιστοποιητικό εγγύησης