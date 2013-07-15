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Μη διαθέσιμο πλέον
Micro Pure
Το φίλτρο Micro Pure είναι ένα σύστημα πολλαπλού φιλτραρίσματος που αφαιρεί όλα τα βακτήρια, τις ακαθαρσίες και τις οσμές για καθαρό, ασφαλές και εύγευστο πόσιμο νερό. Αποτελείται από μία μεμβράνη ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία περιέχει περισσότερους από 520 δις μικροπόρους για την αποτελεσματική αφαίρεση του 99,99% όλων των βακτηρίων, και κόκκους ενεργού άνθρακα που αφαιρούν το δυσάρεστο χλώριο, την άσχημη γεύση και τις οσμές. Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα μέταλλα στο πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για την ανθρώπινη υγεία.
Η προηγμένη και κωδικοποιημένη με απλά χρώματα ειδοποίηση Pure Protect καθοδηγεί το χρήστη ώστε να αλλάζει εγκαίρως το φίλτρο με απόλυτη απλότητα: όταν η μεμβράνη παίρνει ένα σκούρο γκρι ή καφετί χρώμα, είναι ώρα να αντικαταστήσετε το φίλτρο.
Αυτή η συμπαγής συσκευή καθαρισμού νερού διαθέτει μέγιστο ρυθμό ροής δύο λίτρων ανά λεπτό, δηλαδή ελάχιστα διαφορετικό από τον κανονικό ρυθμό ροής του μη φιλτραρισμένου νερού. Περιστρέφοντας απλώς το μοχλό επιλογής ροής νερού, έχετε επίσης την επιλογή μεταξύ ροής ή ψεκασμού μη φιλτραρισμένου νερού ή ψεκασμού φιλτραρισμένου νερού.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Diana53
15/07/2013
Italia
ottimo lo uso da 3 anni
3 anni fa' l'ho comprato in Brasile perchè in Italia non era ancora in vendita. Sono felice che finalmente posso trovare le cartucce anche in Italia, adesso non devo più disturbare i parenti in Brasile !! Pratico, funzionale e semplicissimo da installare e usare, eccellente !!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3811 Purificatore dell'acqua del rubinetto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για WP3811 Purificatore dell'acqua del rubinetto