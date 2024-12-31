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  • Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.
  • Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.
  • Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.

Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

SHE1405BK/10

Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.
Μεταβείτε από τη λίστα αναπαραγωγής στο podcast για να κάνετε κλήσεις μέσα σε μια στιγμή. Οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου και η παθητική ακύρωση θορύβου παρέχουν πεντακάθαρο ήχο. Βρείτε τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών που είναι κατάλληλα για εσάς, καθώς διατίθενται σε τρία μεγέθη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε μουσική και μιλήστε

Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.

Clear sound

Βυθιστείτε στη μουσική με το podcast. Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα τρία μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Απολαύστε άνετη ακρόαση και εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου.

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε εύκολα από μια λίστα αναπαραγωγής σε μια κλήση

Απαντήστε σε μια κλήση και διακόψτε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, χωρίς να αγγίξετε το smartphone σας χάρη στο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο.

Μήκος καλωδίου 1,2 μ.

Αυτά τα ενδώτια ακουστικά διαθέτουν καλώδιο μήκους 1,2 μέτρων. Ένα μαλακό στήριγμα από καουτσούκ ανάμεσα στα ακουστικά και τα καλώδια προστατεύει τη σύνδεση του καλωδίου ενώ διατηρεί τον ήχο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.