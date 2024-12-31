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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE1405BK/10
Βυθιστείτε στη μουσική με το podcast. Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα τρία μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Απολαύστε άνετη ακρόαση και εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου.
Απαντήστε σε μια κλήση και διακόψτε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, χωρίς να αγγίξετε το smartphone σας χάρη στο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο.
Αυτά τα ενδώτια ακουστικά διαθέτουν καλώδιο μήκους 1,2 μέτρων. Ένα μαλακό στήριγμα από καουτσούκ ανάμεσα στα ακουστικά και τα καλώδια προστατεύει τη σύνδεση του καλωδίου ενώ διατηρεί τον ήχο.
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