Δυνατά τραγούδια. Καθαρές κλήσεις.

Μεταβείτε από τη λίστα αναπαραγωγής στο podcast για να κάνετε κλήσεις μέσα σε μια στιγμή. Οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου και η παθητική ακύρωση θορύβου παρέχουν πεντακάθαρο ήχο. Βρείτε τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών που είναι κατάλληλα για εσάς, καθώς διατίθενται σε τρία μεγέθη.