2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χτενάκι ακριβείας με 12 μήκη
Υγρή & στεγνή χρήση
Ένδειξη μπαταρίας
Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει, δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα. Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.
Τριμάρετε στο αγαπημένο σας μήκος γενιών. Το OneBlade της Philips συνοδεύεται από μια χτένα ακριβείας με 12 μήκη, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα πάντα, από γένια τριών ημερών, μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.
Δημιουργήστε γραμμές ακριβείας σε δευτερόλεπτα με τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα που κόβετε.
Βραβεία
4.3
από 5
1900
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lad54
23/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικη
Παρα πολυ καλη, οικονομικη,εργονομικη,μεγαλη διαρκεια μπαταριας,
Πλεονεκτήματα
Εργονομικη,καθαριζετε πολυ ευκολα,μεγαλη διαρκεια μπαταριας
Μειονεκτήματα
Δεν βρισκω κατι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα
Λιοντάρι
27/12/2021
Ελλάδα
Ότι καλύτερο υπάρχει... βαθύ ξύρισμα. Χωρίς πόνο.
Δεν έχω βρει καλύτερη και πιο οικονομική... την προτείνω ανεπιφύλακτα..
Πλεονεκτήματα
Βαθύ ξύρισμα χωρίς πόνο
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα
what123
04/05/2026
United Kingdom
it is very good.
it’s easy and very good and nice i like how many lengths there are for options and the app is very good and funny!
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body
Date of Use 2026-05-04
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body
Date of Use 2026-05-04
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.