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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Μη διαθέσιμο πλέον

OneBlade ProΠρόσωπο

QP6530/15

4.3
| (1900) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Το Philips OneBlade Pro είναι μια επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείτε να τριμάρετε, να ξυρίζεστε και να δημιουργείτε καθαρές γραμμές και γωνίες σε τρίχες κάθε μήκους. Ξεχάστε τα πολλά βήματα και εργαλεία: το OneBlade τα κάνει όλα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

  • Χτενάκι ακριβείας με 12 μήκη

  • Υγρή & στεγνή χρήση

  • Ένδειξη μπαταρίας

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει, δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα. Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.

Τρίμαρε τα γένια σου

Τρίμαρε τα γένια σου

Τριμάρετε στο αγαπημένο σας μήκος γενιών. Το OneBlade της Philips συνοδεύεται από μια χτένα ακριβείας με 12 μήκη, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα πάντα, από γένια τριών ημερών, μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.

Διαμόρφωσε

Διαμόρφωσε

Δημιουργήστε γραμμές ακριβείας σε δευτερόλεπτα με τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα που κόβετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-3112060

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

1900

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικη

Παρα πολυ καλη, οικονομικη,εργονομικη,μεγαλη διαρκεια μπαταριας,

Πλεονεκτήματα

Εργονομικη,καθαριζετε πολυ ευκολα,μεγαλη διαρκεια μπαταριας

Μειονεκτήματα

Δεν βρισκω κατι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα

27/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ότι καλύτερο υπάρχει... βαθύ ξύρισμα. Χωρίς πόνο.

Δεν έχω βρει καλύτερη και πιο οικονομική... την προτείνω ανεπιφύλακτα..

Πλεονεκτήματα

Βαθύ ξύρισμα χωρίς πόνο

Μειονεκτήματα

Δεν έχω βρει..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα

04/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

it is very good.

it’s easy and very good and nice i like how many lengths there are for options and the app is very good and funny!

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body

Date of Use 2026-05-04

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body

Date of Use 2026-05-04

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.