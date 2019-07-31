ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

PT723/16

4.1
| (1249) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ComfortCut
Το PowerTouch της Philips δίνει... γκάζι στα πρωινά σας. Συνδέστε το και δεν πρόκειται να ξεμείνετε ποτέ από ρεύμα. Οι λεπίδες ComfortCut σας εξασφαλίζουν πιο άνετο ξύρισμα, ενώ το PowerTouch κάνει την πρωινή σας περιποίηση πιο γρήγορη από ποτέ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορο, άνετο ξύρισμα

ComfortCut

  • Καμπτόμενες κεφαλές ComfortCut

  • 45 λεπτά αυτονομίας με φόρτιση 8 ωρών

Λεπίδες ComfortCut που γλιστρούν άνετα για απαλό, βαθύ ξύρισμα

Λεπίδες ComfortCut που γλιστρούν άνετα για απαλό, βαθύ ξύρισμα

Οι λεπίδες ComfortCut έχουν στρογγυλεμένα άκρα που γλιστρούν απαλά στο δέρμα σας, ώστε να έχετε πάντα το βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Το σύστημα Flex & Float προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Το σύστημα Flex & Float προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για απαλότερο ξύρισμα.

Πάνω από 45 λεπτά ξυρίσματος με φόρτιση 8 ωρών

Πάνω από 45 λεπτά ξυρίσματος με φόρτιση 8 ωρών

Η ενεργειακά αποδοτική, ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει περισσότερο χρόνο ξυρίσματος ανά φόρτιση. Μετά από φόρτιση 8 ωρών, θα έχετε περισσότερα από 45 λεπτά ξυρίσματος (περίπου 15 ξυρίσματα). Με μία φόρτιση 3 λεπτών θα έχετε αρκετή ισχύ για ένα ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

1249

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

31/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Ήθελα μια ξυριστική που να με ξυρίζει χωρίς να χρειάζομαι σαπούνια και ξυραφάκια ,άλλα κυρίως να μην έχω κοψίματα . Αυτό ακριβώς κάνει.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

surprisingly good

As my eyesight is getting difficult my wife bought this for me. I wa a little sceptical as I had a foil type many ears ago and did not like it. This has been a joy to use. So convenient. Easy to handle, gives a good shave and after 10 days there is still plenty of charge left

Πλεονεκτήματα

Easy to use. Lightweight. Holds charge fir long time. Cleans under the tap

Μειονεκτήματα

Nothing yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent no frills shaver

This is a very good shaver giving great results either when used dry or wet

Πλεονεκτήματα

good battery life, clean and close shave

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.