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Μη διαθέσιμο πλέον
10W
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
4.2
από 5
24
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Πλεονεκτήματα
Aux cd radio
Μειονεκτήματα
Not bluetooth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Micro Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Micro Hi-Fi System
mary40
26/04/2014
Italia
è ottimo
il suono è ottimo, esteticamente è molto bello,le varie funzioni sono molto buone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Sistema audio micro classico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Sistema audio micro classico
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Πλεονεκτήματα
Todo
Μειονεκτήματα
Nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Microcadena clásica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Microcadena clásica