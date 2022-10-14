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  • Πάθος με τον ήχο
  • Πάθος με τον ήχο

Μη διαθέσιμο πλέον

Κλασικό σύστημα μουσικής micro

MCM166/12

4.2
| (24) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε φανταστικό ήχο από το πραγματικά μικρό και κομψό κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD και αναπαραγωγή USB Direct εμπλουτισμένη μέσω της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
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Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο

  • 10W

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

24

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Πλεονεκτήματα

Aux cd radio

Μειονεκτήματα

Not bluetooth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Micro Hi-Fi System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Micro Hi-Fi System

26/04/2014

Italia

Italia

è ottimo

il suono è ottimo, esteticamente è molto bello,le varie funzioni sono molto buone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Sistema audio micro classico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Sistema audio micro classico

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Πλεονεκτήματα

Todo

Μειονεκτήματα

Nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Microcadena clásica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM166 Microcadena clásica

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.