Drie maanden geleden kocht ik dit product. Ik heb regelmatig last van ontstoken tandvlees. Verder ben ik onder behandeling geweest bij een paradontoloog vanwege enkele te diepe pockets. Nu ga ik vier maal per jaar naar de mondhygieniste. Ik merkte meteen dat het apparaat mijn mond een fris gevoel gaf bij tweemaal daags gebruik. Mijn mondhygieniste viel deze week stil van verbazing bij de eerste controle na de aanschaf. Mijn gebit en tandvlees hebben er jaren niet zo goed uit gezien, vertelde ze mij. Dit dank ik echt aan het gebruik van het product.