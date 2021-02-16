2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
1 λειτουργία
1 κεφαλή βουρτσίσματος
Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare συμβάλλει στην απομάκρυνση και τη μείωση των λεκέδων, για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο.
Το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών σας διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Το QuadPacer σας ενημερώνει πότε έχετε αφιερώσει το βέλτιστο χρονικό διάστημα σε κάθε τμήμα του στόματός σας, ενώ το SmarTimer επισημαίνει πότε ολοκληρώνεται ο συνολικός χρόνος. Συνδυαστικά σας βοηθούν να πετυχαίνετε κάθε φορά τον συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος.
4.3
από 5
1094
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MoAl
16/02/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A Many Splendored Thing
Great purchase ! Battery is very good Price is great
Πλεονεκτήματα
Great battery life
Μειονεκτήματα
Haven't found any
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
Benthambob
13/06/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
My new toothbrush is SUPERB
This product excedes all my expectations . I am amazed how much difference it has made to my oral hygiene . great product and wonderful aftersales service
Πλεονεκτήματα
Great construction and performance
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
Lainley
16/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
My Sonicare electric toothbrush
I really like this toothbrush, works brilliantly. The battery life is so good compared to my previous electric toothbrush (different make). I’m very happy with it.
Πλεονεκτήματα
It cleans my teeth beautifully, good brushes
Μειονεκτήματα
Nothing negative
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη λειτουργία Καθαρισμός
συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα