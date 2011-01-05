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Μη διαθέσιμο πλέον
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια
Lift & Cut
3 κεφαλές
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
4.6
από 5
18
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 shaving heads
BeppeRun66
12/09/2015
Italia
ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006
RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura
andrea84
15/05/2012
Italia
Ottimo rodotto
Prodotto utile e ad un prezzo ragionevole, ottimo rapporto qualià / prezzo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura