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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

ξυριστικές κεφαλές

HQ6/11

4.6
| (18) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Κάθε χρόνο, οι λεπίδες σας διανύουν απόσταση ίση με το ύψος του όρους Έβερεστ... 49 φορές! Μετά από τόση ταλαιπωρία, ακόμα και τα καλύτερα υλικά μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους. Διατηρήστε την κορυφαία απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής - Αντικαθιστάτε τις κεφαλές κάθε 2 χρόνια.
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • Lift & Cut

  • 1 κεφαλή

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

18

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 shaving heads

12/09/2015

Italia

Italia

ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006

RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura

15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo rodotto

Prodotto utile e ad un prezzo ragionevole, ottimo rapporto qualià / prezzo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ6/40 testine di rasatura

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.