ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
  • Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

HQ6940/16

4.1
| (55) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό
Βαθύ και άνετο ξύρισμα σε οικονομική τιμή. Το σύστημα Reflex Action της ξυριστικής μηχανής Philips σε συνδυασμό με την τεχνολογία Super Lift & Cut εγγυάται βαθύ και άνετο ξύρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Λεπίδες CloseCut

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

  • Κεφαλές Flex & Float CloseCut

  • Μόνο για χρήση με καλώδιο

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Ανταλλακτικές κεφαλές

Για μέγιστη απόδοση, αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος της ξυριστικής σας μηχανής Philips κάθε 2 χρόνια, με κεφαλές τύπου HQ55.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

55

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product is so easy to use & very mobile.

I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

19/08/2012

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti e migliori rispetto a quelli di ultima generazione tant'è che l'ho ricomprato nuovo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.