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Μη διαθέσιμο πλέον
Κεφαλές Flex & Float CloseCut
Μόνο για χρήση με καλώδιο
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
Για μέγιστη απόδοση, αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος της ξυριστικής σας μηχανής Philips κάθε 2 χρόνια, με κεφαλές τύπου HQ55.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
4.1
από 5
55
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
ollie
02/10/2011
United Kingdom
This product is so easy to use & very mobile.
I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
voice27
19/08/2012
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti e migliori rispetto a quelli di ultima generazione tant'è che l'ho ricomprato nuovo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco