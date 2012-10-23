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  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
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  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
  • Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinPerfectΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6577/00

4.2
| (31) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
Η αποτριχωτική συσκευή Philips SatinPerfect με το σύστημα SkinPerfect αφαιρεί ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την επιδερμίδα. Είναι κατάλληλη για υγρή και στεγνή αποτρίχωση, για άνετη χρήση στο μπάνιο. Περιλαμβάνει κεφαλή ξυρίσματος με χτένα κοπής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Συσκευή αποτρίχωσης με σύστημα περιποίησης δέρματος

Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας

  • Υγρό και στεγνό ξύρισμα

  • με ξυριστική κεφαλή

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι που αφαιρούν ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι που αφαιρούν ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με ανάγλυφους κεραμικούς δίσκους, για να αφαιρείτε ήπια απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα ανά κίνηση

Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα ανά κίνηση

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης προσφέρει τέλεια αποτρίχωση με μια κίνηση για μεγάλης διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

31

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good all rounder

Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilator

03/09/2013

Italia

Italia

Soluzione semplice ed efficace della epilazione

Dopo un'attenta ricerca nei vari siti nella rete e confrontando tra i vari prodotti di varie marche, ho deciso di acquistare questo modello di epilatore Satin Perfect trovando qualità / prezzo nel prodotto. Infatti adesso che lo uso frequentemente, non mi pento dell'acquisto fatto. Anche il prezzo è competitivo per la qualità e la praticità del prodotto acquistato. Con facilità si cambiano le testine che mi rende la pelle liscia tagliando i peli a fondo. L'ho consigliato anche alle mie amiche data la mia esperienza di prova personale e lo consiglio anche a Voi lettori !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

01/11/2012

Italia

Italia

Prodotto efficiente

Facile d'impiego e con poche passate ha un risultato soddisfacente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.