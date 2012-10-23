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Μη διαθέσιμο πλέον
Υγρό και στεγνό ξύρισμα
με ξυριστική κεφαλή
Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με ανάγλυφους κεραμικούς δίσκους, για να αφαιρείτε ήπια απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες
Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης προσφέρει τέλεια αποτρίχωση με μια κίνηση για μεγάλης διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά.
Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.
4.2
από 5
31
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
smart66
23/10/2012
United Kingdom
Good all rounder
Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilator
miricchi
03/09/2013
Italia
Soluzione semplice ed efficace della epilazione
Dopo un'attenta ricerca nei vari siti nella rete e confrontando tra i vari prodotti di varie marche, ho deciso di acquistare questo modello di epilatore Satin Perfect trovando qualità / prezzo nel prodotto. Infatti adesso che lo uso frequentemente, non mi pento dell'acquisto fatto. Anche il prezzo è competitivo per la qualità e la praticità del prodotto acquistato. Con facilità si cambiano le testine che mi rende la pelle liscia tagliando i peli a fondo. L'ho consigliato anche alle mie amiche data la mia esperienza di prova personale e lo consiglio anche a Voi lettori !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
miricchi
01/11/2012
Italia
Prodotto efficiente
Facile d'impiego e con poche passate ha un risultato soddisfacente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6577/00 Epilatore