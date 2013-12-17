ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

SatinPerfectΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6570/10

3.8

| (9) Κριτικές

Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή του SatinPerfect και τα ανάγλυφα εξαρτήματα αποτρίχωσης αφαιρούν περισσότερες τρίχες με μία κίνηση, χαρίζοντάς σας την απόλυτη εμπειρία αποτρίχωσης! Δεν θα θέλατε το δέρμα σας να είναι λείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως τεσσάρων εβδομάδων; Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες!

Δείτε όλα τα οφέλη

Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες

  • Πολυτέλεια στα πόδια

Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες αφαιρούν απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες αφαιρούν απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες δεσμεύουν αποτελεσματικά τις τρίχες και δεν επιτρέπουν ούτε και στις πιο λεπτές τρίχες να γλιστρήσουν από τους δίσκους

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αντιμετωπίζει και αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση για μεγάλης διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά

Η ράβδος μασάζ με δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα

Η ράβδος μασάζ με ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.8

από 5

9

Κριτικές

2

17/12/2013

España

España

La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas

Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

20/05/2012

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat

18/12/2013

España

España

Totalmente satisfecha con el producto, era lo que esperaba.

Ya había tenido una Philips Satinelle con la que estaba muy contenta, me duró 10 años y decidí repetir por los buenos resultados. El producto ha sido mejorado con creces, el cabezal más grande se nota muchísimo en el tiempo de depilación, además la luz ayuda mucho a que los resultados sean óptimos.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epilator

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.