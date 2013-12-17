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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6570/10
Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες
Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή του SatinPerfect και τα ανάγλυφα εξαρτήματα αποτρίχωσης αφαιρούν περισσότερες τρίχες με μία κίνηση, χαρίζοντάς σας την απόλυτη εμπειρία αποτρίχωσης! Δεν θα θέλατε το δέρμα σας να είναι λείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως τεσσάρων εβδομάδων; Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες!
Πολυτέλεια στα πόδια
Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες δεσμεύουν αποτελεσματικά τις τρίχες και δεν επιτρέπουν ούτε και στις πιο λεπτές τρίχες να γλιστρήσουν από τους δίσκους
Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αντιμετωπίζει και αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση για μεγάλης διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά
Η ράβδος μασάζ με ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση
3.8
από 5
9
Κριτικές
azul64
17/12/2013
España
La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas
Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
mieke2202
20/05/2012
Nederland
zeer tevreden
Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat
usuario81
18/12/2013
España
Totalmente satisfecha con el producto, era lo que esperaba.
Ya había tenido una Philips Satinelle con la que estaba muy contenta, me duró 10 años y decidí repetir por los buenos resultados. El producto ha sido mejorado con creces, el cabezal más grande se nota muchísimo en el tiempo de depilación, además la luz ayuda mucho a que los resultados sean óptimos.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinPerfect HP6570/00 Epilator