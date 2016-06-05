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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε μεταξένια απαλότητα
Η συσκευή αποτρίχωσης Philips SatinSoft με σύστημα περιποίησης δέρματος προστατεύει την επιδερμίδα από τα τραβήγματα και αυξάνει την υγιεινή. Κατάλληλη για υγρή και στεγνή αποτρίχωση, για άνετη χρήση στο μπάνιο. Διαθέτει και ειδικό κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές.
Σύστημα φροντίδας της επιδερμίδας
Υγρό και στεγνό ξύρισμα
Μοναδικό σχέδιο της Philips, με υποαλλεργικές τρίχες για άριστη υγιεινή, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας για άψογο χειρισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και είναι κατάλληλο τόσο για στεγνή όσο και υγρή χρήση.
Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.
Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.
4.2
από 5
29
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6521/01 Épilateur