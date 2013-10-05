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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinSoftΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6520/01

3.9

| (15) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε μεταξένια απαλότητα

Η συσκευή αποτρίχωσης Philips SatinSoft με σύστημα περιποίησης δέρματος προστατεύει την επιδερμίδα από τα τραβήγματα και αυξάνει την υγιεινή. Επαναφορτιζόμενη, χωρίς καλώδια, για άνετη χρήση παντού. Διαθέτει και ειδικό κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Συσκευή αποτρίχωσης με σύστημα Skin Care

Απολαύστε μεταξένια απαλότητα

  • Σύστημα φροντίδας της επιδερμίδας

  • Ασύρματα

Βούρτσα απολέπισης για ακόμη πιο λαμπερό δέρμα.

Βούρτσα απολέπισης για ακόμη πιο λαμπερό δέρμα.

Μοναδικό σχέδιο της Philips, με υποαλλεργικές τρίχες για άριστη υγιεινή, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας για άψογο χειρισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και είναι κατάλληλο τόσο για στεγνή όσο και υγρή χρήση.

Ράβδος μασάζ με δόνηση που διεγείρει το δέρμα

Ράβδος μασάζ με δόνηση που διεγείρει το δέρμα

Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

15

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Depiladora

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