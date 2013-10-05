2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε μεταξένια απαλότητα
Η συσκευή αποτρίχωσης Philips SatinSoft με σύστημα περιποίησης δέρματος προστατεύει την επιδερμίδα από τα τραβήγματα και αυξάνει την υγιεινή. Επαναφορτιζόμενη, χωρίς καλώδια, για άνετη χρήση παντού. Διαθέτει και ειδικό κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές.
Σύστημα φροντίδας της επιδερμίδας
Ασύρματα
Μοναδικό σχέδιο της Philips, με υποαλλεργικές τρίχες για άριστη υγιεινή, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας για άψογο χειρισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και είναι κατάλληλο τόσο για στεγνή όσο και υγρή χρήση.
Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.
Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.
3.9
από 5
15
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Epilator
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6520/01 Depiladora