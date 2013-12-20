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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε μεταξένια απαλότητα
Η συσκευή αποτρίχωσης Philips SatinSoft με σύστημα περιποίησης δέρματος προστατεύει την επιδερμίδα από τα τραβήγματα και αυξάνει την υγιεινή. Διαθέτει και ειδικό κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές.
Σύστημα φροντίδας της επιδερμίδας
Κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές
Μοναδικό σχέδιο της Philips, με υποαλλεργικές τρίχες για άριστη υγιεινή, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας για άψογο χειρισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και είναι κατάλληλο τόσο για στεγνή όσο και υγρή χρήση.
Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.
Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα.
3.8
από 5
10
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SatinSoft HP6519/01 Epilatore