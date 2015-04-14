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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά απαλή, εξαιρετικά γρήγορη
Οι κεραμικοί δίσκοι αφαιρούν την τρίχα από τη ρίζα, εξασφαλίζοντας έτσι μεταξένια απαλότητα. Η κουμπωτή παγοκύστη αξιοποιεί τις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου για να δροσίσει & να ανακουφίσει το δέρμα σας κατά την αποτρίχωση.
Ασύρματο
Με κουμπωτή παγοκύστη
και ξυριστική κεφαλή
Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.
Τονώνει απαλά το δέρμα, μειώνοντας στο ελάχιστο την αίσθηση του τραβήγματος και κάνοντας την όλη διαδικασία της αποτρίχωσης πιο άνετη.
Πιάνει ακόμα και τρίχες μόλις μισού χιλιοστού, και έτσι δε χρειάζεται να περιμένετε έως ότου αναπτυχθεί πλήρως η τρίχα για την επόμενη αποτρίχωση.
4.8
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator