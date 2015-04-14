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Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle Ice PremiumΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6517/00

4.8

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά απαλή, εξαιρετικά γρήγορη

Οι κεραμικοί δίσκοι αφαιρούν την τρίχα από τη ρίζα, εξασφαλίζοντας έτσι μεταξένια απαλότητα. Η κουμπωτή παγοκύστη αξιοποιεί τις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου για να δροσίσει & να ανακουφίσει το δέρμα σας κατά την αποτρίχωση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αποτριχωτική συσκευή με ενσωματωμένη παγοκύστη και σύστημα ενεργού μασάζ

Εξαιρετικά απαλή, εξαιρετικά γρήγορη

  • Ασύρματο

  • Με κουμπωτή παγοκύστη

  • και ξυριστική κεφαλή

Έξτρα παγοκύστη με σπαστή κεφαλή

Έξτρα παγοκύστη με σπαστή κεφαλή

Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.

Ενισχυμένο μασάζ (τεχνολογία sonic) με aloë vera

Ενισχυμένο μασάζ (τεχνολογία sonic) με aloë vera

Τονώνει απαλά το δέρμα, μειώνοντας στο ελάχιστο την αίσθηση του τραβήγματος και κάνοντας την όλη διαδικασία της αποτρίχωσης πιο άνετη.

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Πιάνει ακόμα και τρίχες μόλις μισού χιλιοστού, και έτσι δε χρειάζεται να περιμένετε έως ότου αναπτυχθεί πλήρως η τρίχα για την επόμενη αποτρίχωση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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