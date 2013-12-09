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Μη διαθέσιμο πλέον
Για όλο το σώμα, με ξυριστική κεφαλή
Διαγράφοντας κυκλικές κινήσεις με το γάντι απολέπισης, κάνετε μασάζ στο δέρμα σας και ταυτόχρονα αφαιρείτε τα νεκρά κύτταρα. Έτσι αποκτάτε όμορφο και λείο δέρμα, ενώ ελάχιστες τρίχες μεγαλώνουν προς τα μέσα
Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών.
Επιπλέον οι υποαλλεργικοί δίσκοι εξασφαλίζουν βέλτιστη υγιεινή.
4.0
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epilator
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Vero11
24/10/2012
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat