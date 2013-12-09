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  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
  • Για δέρμα που είναι πάντα απαλό

Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6512

4
| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Για δέρμα που είναι πάντα απαλό
Δοκιμάστε να κάνετε αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips, που αφαιρεί την τρίχα από τη ρίζα, χαρίζοντάς σας απαλή επιδερμίδα για πολλές εβδομάδες (όχι ημέρες) και είναι φιλικό προς το δέρμα σας. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα
Δείτε όλα τα οφέλη

Αφαιρεί την τριχοφυΐα για εβδομάδες, περιποιείται το δέρμα σας

Για δέρμα που είναι πάντα απαλό

  • Για όλο το σώμα, με ξυριστική κεφαλή

Απολέπιση μεταξύ των αποτριχώσεων

Απολέπιση μεταξύ των αποτριχώσεων

Διαγράφοντας κυκλικές κινήσεις με το γάντι απολέπισης, κάνετε μασάζ στο δέρμα σας και ταυτόχρονα αφαιρείτε τα νεκρά κύτταρα. Έτσι αποκτάτε όμορφο και λείο δέρμα, ενώ ελάχιστες τρίχες μεγαλώνουν προς τα μέσα

Εξάρτημα ανύψωσης τριχών και μασάζ

Εξάρτημα ανύψωσης τριχών και μασάζ

Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών.

Αυτό το σύστημα αποτρίχωσης αφαιρεί ακόμα και τρίχες 0,5 χιλ.

Αυτό το σύστημα αποτρίχωσης αφαιρεί ακόμα και τρίχες 0,5 χιλ.

Επιπλέον οι υποαλλεργικοί δίσκοι εξασφαλίζουν βέλτιστη υγιεινή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.