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SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6503/00

4.3

| (498) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Satinelle Ice Premium

Η πρώτη κεραμική συσκευή αποτρίχωσης με έξτρα παγοκύστη και ενισχυμένο σύστημα μασάζ (τεχνολογία sonic)

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Satinelle Ice Premium

Ενισχυμένο ενεργό σύστημα μασάζ

Το μασάζ σε υψηλή συχνότητα ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργικού ερεθισμού, φροντίζοντας περισσότερο το δέρμα σας.

Έξτρα παγοκύστη

Ακολουθεί απόλυτα τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και απαλή αποτρίχωση.

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4.3

από 5

498

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/10/2020

Italia

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Pulizia di tutti i giorni perfetta

(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Il prodotto è leggero e molto maneggevole, il sistema di luci led aiutano nella ricerca della polvere e la spazzola che si muove di 180° aiuta a raggiungere i punti più difficili. La potenza è molto buona, ottima nella modalità Turbo, sarebbe stato ancora migliore avere una maggiore aspirazione con la modalità normale. La batteria dura abbastanza per completare la pulizia della casa

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Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series SpeedPro FC6727/01 Aspirapolvere senza filo

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27/10/2020

Italia

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Davvero super potente

Ho acquistato questo aspirapolvere che ha superato non di poco le mie aspettative!! Super maneggevole e leggero. È molto potente tanto da aspirare e pulire in modo efficace, molto soddisfatta anche sotto il punto di vista dei peli di animale. Carica molto veloce La cosa molto bella e utile sono i led sottostanti che permettono una visione migliore. Consigliatissima ⭐️

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26/10/2020

Italia

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Lo stana polvere

(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Che dire?Fantastico!!!Io l'ho soprannominato lo stana polvere,La luce a led che illumina davanti fa vedere la polvere che non pensavo ci fosse,ha le setole così delicate che l ho usato anche sul parquet. Comodissimi i vari modi in cui si può usare a partire dal tubo staccabile dalla spazzola che lo fa diventare un utilissimo aspira polvere e piccole ragnatele da pareti/soffitto.L'ho apprezzato in toto e sicuramente lo consigliero' (anche ai maschietti che sicuramente troverebbero le pulizie meno noiose).Se lo dovessi descrivere in poche parole direi:Efficiente,leggero,multiuso,pratico,ottimo amico delle pulizie

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