(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Colpo di fulmine.. ebbene si.. esiste anche per un elettrodomestico. In questo caso per l’aspirapolvere senza fili. SpeedPro FC6727/01. Sono piacevolmente sorpresa. Pulire è diventato un piacere. Ho un alloggio di circa 70 mq. E poco tempo da dedicare alle pulizie. Con questo aspirapolvere senza fili ho risolto il mio problema. Facilità di montaggio e smontaggio, anche se non si fosse il manuale di istruzioni, è tutto molto intuitivo. Un utilizzo facile in quanto molto maneggevole e leggero, Altro vantaggio da non sottovalutare è poco rumoroso, i vicini ringraziano Tecnicamente ha una buona potenza d’aspirazione, con una spazzola di 180 ° per ogni tipo di pavimenti. L’autonomia della batteria 40 minuti (20 con la massima potenza) che possono sembrare poco ma che sono più che sufficiente per le famose pulizie settimanali. Certe volte rimango anche con una carica residua a fine pulizie. In caso d’esaurimento in poco meno di mezz’ora si ricarica. La capacità d’aspirazione permette di raggiungere ogni angolo e si va molto facilmente sotto i mobili ed è molto potente. l’accessorio che mi piace in assoluto di più, le fantastiche luci led sulla spazzola, che permettono di individuare ogni forma di sporco che non si potrebbe vedere ad occhio nudo. Il serbatoio che raccoglie la polvere è trasparente, facile da aprire, il filtro è lavabile e anche lui facile da togliere e pulire. La confezione ne contiene uno in sostituzione. L’aspirapovere può inoltre diventare un aspirabricciole. Molto comodo. .Utile anche la piccola spazzola per divani e materassi. Altri accessori, una spazzola pieghevole utile per gli angoli e un supporto da montare a parete per riporre l’aspirapolvere, che personalmente non utilizzo. SpeedPro FC6727/01, ha un bel design ed e poco ingombrante. Dopo l’utilizzo noto sempre che l’ambiente è più fresco. Se consiglio SpeedPro FC6727/01? Assolutamente si. Anche perché Philips è da sempre sinonimo di affidabilità, serietà e convenienza nella mia famiglia da quando sono piccola e con questo aspirapolvere non si smentisce. E poi, se mia madre si è innamorata di questo aspirapolvere, lei restia ad ogni novità in fatto di elettrodomestici, questo per me vale più di mille recensione positive sul prodotto