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Satinelle Ice Premium
Η πρώτη κεραμική συσκευή αποτρίχωσης με έξτρα παγοκύστη και ενισχυμένο σύστημα μασάζ (τεχνολογία sonic)
Το μασάζ σε υψηλή συχνότητα ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.
Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργικού ερεθισμού, φροντίζοντας περισσότερο το δέρμα σας.
Ακολουθεί απόλυτα τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και απαλή αποτρίχωση.
4.3
από 5
498
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
febi14
27/10/2020
Italia
Pulizia di tutti i giorni perfetta
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Il prodotto è leggero e molto maneggevole, il sistema di luci led aiutano nella ricerca della polvere e la spazzola che si muove di 180° aiuta a raggiungere i punti più difficili. La potenza è molto buona, ottima nella modalità Turbo, sarebbe stato ancora migliore avere una maggiore aspirazione con la modalità normale. La batteria dura abbastanza per completare la pulizia della casa
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Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series SpeedPro FC6727/01 Aspirapolvere senza filo
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Spagni7
27/10/2020
Italia
Davvero super potente
Ho acquistato questo aspirapolvere che ha superato non di poco le mie aspettative!! Super maneggevole e leggero. È molto potente tanto da aspirare e pulire in modo efficace, molto soddisfatta anche sotto il punto di vista dei peli di animale. Carica molto veloce La cosa molto bella e utile sono i led sottostanti che permettono una visione migliore. Consigliatissima ⭐️
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Monik67
26/10/2020
Italia
Lo stana polvere
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Che dire?Fantastico!!!Io l'ho soprannominato lo stana polvere,La luce a led che illumina davanti fa vedere la polvere che non pensavo ci fosse,ha le setole così delicate che l ho usato anche sul parquet. Comodissimi i vari modi in cui si può usare a partire dal tubo staccabile dalla spazzola che lo fa diventare un utilissimo aspira polvere e piccole ragnatele da pareti/soffitto.L'ho apprezzato in toto e sicuramente lo consigliero' (anche ai maschietti che sicuramente troverebbero le pulizie meno noiose).Se lo dovessi descrivere in poche parole direi:Efficiente,leggero,multiuso,pratico,ottimo amico delle pulizie
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