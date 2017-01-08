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Μη διαθέσιμο πλέον
Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips
Χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου και το ενσωματωμένο σύστημα μασάζ, η νέα Satinelle Ice μειώνει σημαντικά τον πόνο που δημιουργεί συνήθως η αποτρίχωση. Επίσης, το υποαλλεργικό σύστημα κεραμικών δίσκων δεν ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα.
Αστραφτερό μοβ
Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.
Ακολουθεί τις γραμμές του σώματος για μέγιστη μείωση του πόνου κατά την αποτρίχωση, ενώ παγώνει και καταπραΰνει το δέρμα αμέσως μετά την αποτρίχωση.
Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παγοκύστη, καταπραΰνοντας την αίσθηση της αποτρίχωσης.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Nini86
08/01/2017
United Kingdom
Best epilator and lady shave!!
This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora