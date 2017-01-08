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Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle IceΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6493/00

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips

Χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου και το ενσωματωμένο σύστημα μασάζ, η νέα Satinelle Ice μειώνει σημαντικά τον πόνο που δημιουργεί συνήθως η αποτρίχωση. Επίσης, το υποαλλεργικό σύστημα κεραμικών δίσκων δεν ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάγος και μασάζ για πιο ήπια αφαίρεση τριχών

Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips

  • Αστραφτερό μοβ

Κουμπωτή παγοκύστη

Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.

Περιστρεφόμενη κεφαλή ψύξης

Ακολουθεί τις γραμμές του σώματος για μέγιστη μείωση του πόνου κατά την αποτρίχωση, ενώ παγώνει και καταπραΰνει το δέρμα αμέσως μετά την αποτρίχωση.

Ενσωματωμένο σύστημα μασάζ

Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παγοκύστη, καταπραΰνοντας την αίσθηση της αποτρίχωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best epilator and lady shave!!

This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Epilator

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Epilator

30/09/2012

España

España

MUY BUENA Y MUY ÚTIL.

Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

15/05/2012

España

España

facil manejo gracias a su mango más delgado

facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.