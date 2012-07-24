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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6400/00
Πόδια
Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης, που αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες
Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!
Πρόσθετη ρύθμιση ταχύτητας για τις λεπτές τρίχες και τις δύσκολες περιοχές
3.9
από 5
10
Κριτικές
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle