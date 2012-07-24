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  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
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  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
  • Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί

Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Κριτικές
Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
Απαλότητα που διαρκεί, με τη συσκευή αποτρίχωσης της Philips. Αφαιρεί την τρίχα από τη ρίζα, για πόδια απαλλαγμένα από τριχοφυΐα έως και για τέσσερις εβδομάδες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη και αποτελεσματική συσκευή αποτρίχωσης

Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί

  • Πόδια

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης, που αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για απαλή αποτρίχωση και μέγιστη απόδοση

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για απαλή αποτρίχωση και μέγιστη απόδοση

Πρόσθετη ρύθμιση ταχύτητας για τις λεπτές τρίχες και τις δύσκολες περιοχές

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

10

Κριτικές

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

16/05/2012

España

España

Piernas bellas por más tiempo

Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.