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  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4558/20

1 βραβείο

Εγγυημένη απόδοση ατμού
Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με το βελτιωμένο μας σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release

Εγγυημένη απόδοση ατμού

  • Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 230 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Η βολή ατμού έως 230 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 230 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.