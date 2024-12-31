Εγγυημένη απόδοση ατμού

Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.