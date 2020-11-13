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  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4526/20

2.8
| (6) Κριτικές

1 βραβείο

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το σίδερο ατμού Azur Performer Plus της Philips συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευκολία στη χρήση. Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής αλάτων, για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων και για απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας. Αυτόματος έλεγχος ατμού και πλάκα T-ionicGlide.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός αλάτων με το δοχείο καθαρισμού αλάτων

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Ατμός 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 210 γρ.

  • Πλάκα T-ionicGlide

  • Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα

  • 2600 Watt

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Το ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων Calc συλλέγει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος

Το ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων Calc συλλέγει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος

Το ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο δοχείο αλάτων συλλέγει σωματίδια αλάτων κατά τη διάρκεια του σιδερώματος. Η διαδικασία αυτόματου καθαρισμού αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο για να σας προσφέρει σταθερή απόδοση σιδερώματος κάθε μέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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2.8

από 5

6

Κριτικές

4

13/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αριστο

Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση

Πλεονεκτήματα

σε όλα τέλειο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

10/05/2020

Portugal

Portugal

Boa compra

Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron

23/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα

Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips