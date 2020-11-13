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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4526/20
Ατμός 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 210 γρ.
Πλάκα T-ionicGlide
Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα
2600 Watt
2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Το ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο δοχείο αλάτων συλλέγει σωματίδια αλάτων κατά τη διάρκεια του σιδερώματος. Η διαδικασία αυτόματου καθαρισμού αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο για να σας προσφέρει σταθερή απόδοση σιδερώματος κάθε μέρα.
Βραβεία
2.8
από 5
6
Κριτικές
Μαργαρίτα
13/11/2020
Ελλάδα
Αριστο
Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση
Πλεονεκτήματα
σε όλα τέλειο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
tiagogc
10/05/2020
Portugal
Boa compra
Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron
marmita
23/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα
Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips