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Μη διαθέσιμο πλέον
GC1434/70
2000 W
Σύστημα προστασίας από άλατα
Αντικολλητική πλάκα
Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.
Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να απομακρύνετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
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