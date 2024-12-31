Πρακτικό και αποτελεσματικό

Αυτό το πρακτικό σίδερο ατμού κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στη συνεχή παροχή ατμού και την αντικολλητική πλάκα που διευκολύνει την ολίσθηση. Με ένα πρακτικό σίδερο, το σιδέρωμα γίνεται πιο απλό.