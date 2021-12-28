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  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3000Ατμοσίδερο

DST3030/70

4.7
| (24) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
Η σειρά ατμοσίδερων 3000 κάνει το σιδέρωμα πανεύκολο, χάρη στην πανίσχυρη βολή ατμού που απομακρύνει ακόμα και τις πιο δύσκολες τσακίσεις. Η κεραμική πλάκα γλιστράει εύκολα πάνω στα ρούχα, ενώ το δοχείο νερού 300ml είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σιδερώνετε χωρίς πολλές διακοπές για γέμισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

  • Ισχύς 2400 W

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 180 γρ.

  • Κεραμική

Βολή ατμού έως 180 γρ. για επιπλέον ισχύ

Βολή ατμού έως 180 γρ. για επιπλέον ισχύ

Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

2400 Watt για γρήγορη προθέρμανση

2400 Watt για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

24

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

28/12/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Faz o que promete!

Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.

Πλεονεκτήματα

Eficiente e eficaz.

Μειονεκτήματα

O fio podia ser um pouco mais comprido.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

13/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente qualidade

Eletrodoméstico espetacular, boa qualidade, fácil de transportar e engoma a roupa muito facilmente

Πλεονεκτήματα

Fácil de transportar

Μειονεκτήματα

Não tem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente para o tamanho e leveza

Recomendo o produto para quem não tem paciência para passar a ferro, produto leve, muito fácil de arrumar e desliza em todos os tecidos muito bem

Πλεονεκτήματα

Leve, compacto, facil de utilizar e desliza bem em todos os tipos de tecido

Μειονεκτήματα

Pega mais ergonômico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.