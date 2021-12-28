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Μη διαθέσιμο πλέον
Ισχύς 2400 W
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 180 γρ.
Κεραμική
Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
4.7
από 5
24
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
guiarm
28/12/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Faz o que promete!
Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.
Πλεονεκτήματα
Eficiente e eficaz.
Μειονεκτήματα
O fio podia ser um pouco mais comprido.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Msantos12
13/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente qualidade
Eletrodoméstico espetacular, boa qualidade, fácil de transportar e engoma a roupa muito facilmente
Πλεονεκτήματα
Fácil de transportar
Μειονεκτήματα
Não tem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Catgonca
06/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Produto excelente para o tamanho e leveza
Recomendo o produto para quem não tem paciência para passar a ferro, produto leve, muito fácil de arrumar e desliza em todos os tecidos muito bem
Πλεονεκτήματα
Leve, compacto, facil de utilizar e desliza bem em todos os tipos de tecido
Μειονεκτήματα
Pega mais ergonômico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor