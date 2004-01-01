65BDL3650QE/02
Καλύτερη οθόνη
Προσελκύστε το κοινό με την ψηφιακή οθόνη 4K Ultra HD που έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη οικολογικούς παράγοντες. Προσφέρει κορυφαία απόδοση 4K UHD, ενώ λειτουργεί με τη μισή ισχύ σε σχέση σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της αγοράς, χάρη στην πιο πρόσφατη τεχνολογία PPDS EcoDesign.
Η οθόνη Philips Signage 3650 EcoDesign σχεδιάστηκε με διαδικασίες παραγωγής, φυσικά χαρακτηριστικά, υλικά, συσκευασία και ενσωματωμένο λογισμικό που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και προσφέρουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί χρησιμοποιώντας λιγότερη από τη μισή ισχύ των αντίστοιχων προϊόντων, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει την ίδια ασυναγώνιστη απόδοση.
Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Android 10 SOC, αυτές οι στιβαρές οθόνες έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας στην οθόνη. Ευέλικτη και ασφαλής, διατηρώντας τις προδιαγραφές της οθόνης σύγχρονες για περισσότερο καιρό.
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Internet μέσω της προαιρετικής μονάδας Wi-Fi CRD22 ή μέσω LAN και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.
Η Philips Signage 3650 EcoDesign είναι αναγνωρισμένη και καταχωρισμένη στην EPEAT με Gold Climate+ Ecolabel, ενώ ικανοποιεί το αυστηρό σύνολο κριτηρίων που ορίζονται από το κορυφαίο οικολογικό σήμα στον κόσμο για ηλεκτρονικά είδη.
Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα το περιεχόμενο στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης μιας πηγής εισόδου ή μιας εφαρμογής. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.
Πραγματοποιήστε ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω του υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi για άμεση και ασφαλή σύνδεση συσκευών ή χρησιμοποιήστε το προαιρετικό dongle HDMI Interact για απευθείας μετάδοση στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ασφαλές δίκτυο.
Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Philips Signage 3650 EcoDesign με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.
Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB ή από εσωτερική μνήμη. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.
