Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud

Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Internet μέσω της προαιρετικής μονάδας Wi-Fi CRD22 ή μέσω LAN και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.