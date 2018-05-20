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Μη διαθέσιμο πλέον
349X7FJEW/00
Προηγμένη σχεδίαση, πανοραμικές προβολές
Αυτή η οθόνη Philips UltraWide 34" θα σας εκπλήξει με την κρυστάλλινη εικόνα 3440x1440 και τα ζωντανά της χρώματα. Η συναρπαστική οθόνη UltraWide με προσαρμόσιμο ύψος σάς προσφέρει μια πανοραμική άποψη του κόσμου.
X Line
34" (86,36 εκ.)
3440 x 1440 (WQHD)
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
Απολαύστε καθαρές έγχρωμες εικόνες και ήχο με απλή σύνδεση ενός μόνο καλωδίου. Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για είσοδο διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI), ενώ τα καλώδια HDMI επιτρέπουν την αναπαραγωγή ομαλού ψηφιακού βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας (ανάλυση έως και 4K/UHD στα 60 Hz) από Η/Υ ή άλλες πηγές AV (όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες).
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
4.1
από 5
8
Κριτικές
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
clovis1980
15/07/2017
Italia
Eccellente rapporto qualità prezzo
Ero alla ricerca di un monitor ultrawide per scopi professionali, nel campo foto-video, preferibilmente con casse integrate. Essendo dal lontano 1994 un acquirente e soddisfatto utilizzatore di monitor Philips, ho deciso di orientarmi su questo prodotto, e devo dire di essere notevolmente soddisfatto. Partiamo dal design, secondo me attualmente il migliore tra i monitor in commercio: colore bianco, stand in metallo cromato, ed un piacevole led con la scritta Philips, comunque disattivabile. Per quanto riguarda l'ergonomia, il monitor e' regolabile in inclinazione e, cosa per me importantissima, in altezza, con un'escursione di ben 15 cm. Inoltre è facile ed immediato padroneggiare il joystick posto sul retro, per navigare nel menu delle impostazioni. Le casse, sebbene di soli 5Wx2, offrono un suono pulito e senza distorsioni. La stabilità del monitor è eccellente, non vedo vibrazioni neanche quando mi capita di digitare velocemente sulla tastiera (e tendo ad essere a volte un po' brusco). Veniamo adesso alle performance dello schermo, in merito alle quali complessivamente sono veramente soddisfatto: ottima copertura sRGB, angolo di visuale eccellente e, stando in posizione corretta, illuminazione uniforme. Solo stando in piedi e guardando il monitor dall'alto (quindi stando in una posizione decisamente innaturale) si nota un po' di bleeding ai bordi e delle "striature" di ombra sul lato sinistro, motivo per le quali do 4 stelle invece di 5 alla voce performance, ma solo perché sono pignolo. Non ho ancora collaudato questo monitor sotto l'aspetto gaming, e non penso di farlo a breve non essendo un giocatore ma usando il PC per lavoro. Ho invece provato a vedere un film in Blu-Ray, e sono stato molto ma molto soddisfatto. Utilissima inoltre, per chi lavora molto al PC con programmi che non richiedono una perfetta corrispondenza dei colori, la modalità LowBlue, molto riposante per gli occhi. Infine, lode a Philips per l'eccellente dotazione di cavi: USB, jack per l'audio, DisplayPort e HDMI. Avrei solo preferito che l'alimentatore fosse collegato tramite presa IEC per un più facile collegamento al gruppo di continuità, ma ho risolto senza problemi tramite una multipresa IEC che ho a casa. Conclusioni: acquisto consigliatissimo, che vale ogni euro speso, a tutti i professionisti che vogliono entrare nel mondo dei monitor ultrawide ad alte prestazioni senza rinunciare al design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Πλεονεκτήματα
ALT
Μειονεκτήματα
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Ημερομηνία χρήσης 2019-05-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Ημερομηνία χρήσης 2019-05-09
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
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Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931