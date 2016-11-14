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Μη διαθέσιμο πλέον
226V6QSB6/00
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ευκρινείς ζωντανές εικόνες με αυτή τη λεπτή οθόνη Philips. Διαθέτει τη λειτουργία SmartContrast που εξασφαλίζει πλούσιες ζωντανές εικόνες. Είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
Full HD (1920 x 1080)
Οι οθόνες AH-IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες AH-IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
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