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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

226V6QSB6/00

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ευκρινείς ζωντανές εικόνες με αυτή τη λεπτή οθόνη Philips. Διαθέτει τη λειτουργία SmartContrast που εξασφαλίζει πλούσιες ζωντανές εικόνες. Είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Η οθόνη AH-IPS προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρείες γωνίες προβολής

Οι οθόνες AH-IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες AH-IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.