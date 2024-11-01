With millions of masks and interchangeable cushions sold globally, Philips Respironics’ DreamWear mask portfolio has a proven legacy of delivering the care patients deserve. DreamWear masks provide freedom of movement during sleep.¹*
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¹Based on data gathered from three Philips-sponsored clinical trials (N=85, N=81, N=131) assessing subjective patient feedback on the masks. Trials were conducted between August 2017 and August 2020.
²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) and iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
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