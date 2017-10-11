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dStream MSK M Coil

MR coil

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Breeze Workflow for MSK applications is powered by the dS MSK M (dStream MSK Medium) coil. It delivers efficient workflow and high throughput through a lightweight coil design and ease of positioning for MSK and other applications. MSK exams with the dS MSK M coil can be performed while the posterior coils (head/neck base and spine) are still present on the table, connected and actively decoupled. Feet first exams for most MSK studies are supported with the dS MSK M coil.

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Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

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