Αναζήτηση όρων

dStream NeuroVascularSpine coil

MR Coil

Εύρεση παρόμοιων προϊόντων

The dS (dStream) NeuroVascularSpine coil (NVS) is an integrated coil solution for brain, spine, total neuro and neurovascular-related imaging. It includes the NeuroVascular coil, combined with the Posterior coil. In combination with the optional anterior coils this coil solution extends imaging of the body, MSK and extremities. The dStream digital RF architecture enables an exceptional signal to noise ratio (SNR) through digitization in the coil and enhanced dS SENSE parallel imaging performance.

Επικοινωνήστε μαζί μας
*

Contact information

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Τι σημαίνει αυτό?

Final CEE consent

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.