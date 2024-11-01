Αναζήτηση όρων

ProChamber Valved Holding Chamber

Spacers and holding chambers

Εύρεση παρόμοιων προϊόντων

ProChamber is the professional model valved holding chamber for the acute respiratory care setting. Its proven clinical performance and great value make ProChamber the choice for the budget-conscious clinician.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Features
Simple design

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly
Optional silicone masks

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.
Small size

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.
Professional VHC

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.
Flexible fitting

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.
Great value

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets
Latex free

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients
  • Simple design
  • Optional silicone masks
  • Small size
  • Professional VHC
See all features
Simple design

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly

Simple design doesn't require assembly
Optional silicone masks

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.

Optional silicone masks help patients transition

The detachable silicone facemasks are ideal for patients who are transitioning to using a mouthpiece only. No need to buy another device. Available in 3 sizes, and suitable for children and adults.
Small size

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.

Small size makes ProChamber convenient to carry

ProChamber can be conveniently taken wherever your patients go. The small size also makes it easy to clean.
Professional VHC

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.

Professional VHC for effective drug delivery

Holding chambers or spacers help patients to get more of the medicine into the lungs, rather than in the mouth and throat. More effective drug delivery for more effective treatment.
Flexible fitting

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.

Flexible fitting for all patients

ProChamber can be used with all commonly used inhalers.
Great value

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets

Great value for all budgets
Latex free

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Latex free for sensitive patients

Προδιαγραφές

General
General
Materials
  • ProChamber contains no latex
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 145 ml
Length
  • 5.75" inch
Diameter
  • 2" inch
Mouthpiece
  • 22 mm standard O.D.
General
General
Materials
  • ProChamber contains no latex
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 145 ml
Length
  • 5.75" inch
See all specifications
General
General
Materials
  • ProChamber contains no latex
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 145 ml
Length
  • 5.75" inch
Diameter
  • 2" inch
Mouthpiece
  • 22 mm standard O.D.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.