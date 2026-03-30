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Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort. It is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots.
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Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
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Wisp features a unique, compact design that is created for maximum comfort. It is designed to be comfortable for people who breathe through their nose while sleeping.
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The PN841 pediatric nasal mask is truly designed for children, with a modified cushion curvature for the specific sizing and bone structure of pediatric patients. This small and light mask comes in a range of cushion sizes, features a convenient leak correction dial, and has a child-friendly fabric pattern to provide a positive experience for even your smallest patients.
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Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.Καταλαβαίνω
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